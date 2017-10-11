Власти Украины хотят «отрезать» газовую трубу из Крыма: жители Геническа могут замерзнуть

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Киев, 11 октября. Власти Херсонской области планируют полностью перекрыть подачу газа с территории Крымского полуострова. Об этом рассказал в среду бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Руководство в Херсоне сходит с ума... В Геническе Херсонской области действительно планируют отрезать газовую трубу со стороны Крыма, а собственной добычи газа в зимний период для города не хватит», — написал политик на своей странице в Facebook.

В результате местные жители могут остаться без отопления и горячей воды. В зимний сезон городу необходимо 110-125 тысяч кубометров голубого топлива. Однако местная добыча дает всего 70 тысяч кубометров. Кроме того, Гениченску не хватает еще около 30 тысяч тонн угля.

«Топливо, привезенное из-за океана, не горит, а с Донбасса уголь заблокирован нацистами и государство его не покупает... Уже сегодня в этом регионе лесов и насаждений практически не осталось, а что же будет дальше?» — подчеркнул Журавко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Анна Гопко заявила о том, что Киев будет бороться с проектом строительства газопровода «Северный поток-2».