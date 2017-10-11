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Политика
Путин: Страны СНГ активизируют обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом
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    Путин: Страны СНГ активизируют обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом

    19:35  11 Октября 2017
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    Путин: Страны СНГ активизируют обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом

    Сочи, 11 октября. Государства – участники СНГ планируют наращивать обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом и отмыванием средств. Об этом журналистам заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем», — отметил российский лидер по итогам заседаний Совета глав СНГ и Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Сочи.

    Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на то, что товарооборот между странами, входящими в состав Содружества Независимых Государств (СНГ), вырос сразу на 25%. Согласно предварительным данным, речь идет о 75 миллиардах долларов. При этом Москва заинтересована в укреплении сотрудничества в рамках СНГ.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #снг
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