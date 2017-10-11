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Решение Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» спрогнозировали эксперты
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    Решение Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» спрогнозировали эксперты

    19:49  11 Октября 2017
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    Решение Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» спрогнозировали эксперты

    Москва, 11 октября. Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу «Нафтогаза», который требует от «Газпрома» пересмотра цен на газ и компенсации переплаты в размере 18 млрд долларов. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что окончательное решение должно быть оглашено в ноябре. Однако, как считают эксперты, дело решится в пользу «Газпрома» или может затянуться еще на неопределенный срок.

    По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, вероятность успеха для «Нафтогаза» «близка к нулю», поскольку Украина «задним числом» пытается получить от «Газпрома» большую сумму денег, аргументируя это вступлением в Европейское энергосообщество в 2011 году.

    «И якобы поэтому «Газпром» должен заплатить нам за транзит газа ставку примерно в 2,5 раза выше действующей ставки в действующем контракте на транзит», — сообщил Марунич.

    Решение Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» спрогнозировали эксперты

    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также считает, что Россия имеет больше шансов на победу в Стокгольмском арбитраже. Если суд решит, что «Нафтогаз» должен выполнить требования по пункту «бери или плати» за три года, размеры выплат могут составить 5–7 млрд долларов в пользу «Газпрома». Если пункт «бери или плати» будет отменен, судебный процесс может затянуться надолго, считает эксперт.

    «Если этого не произойдет, «Газпром», несомненно, будет судиться дальше с неплохими шансами на успех, ведь суд не должен ущемлять интересы поставщика газа», — заявил Корольчук изданию Ukraina.ru.

    Напомним, разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам от 2009 года на поставку и транзит газа на из России продолжается уже три года. «Газпром» требует от «Нафтогаза» выплаты задолженности в размере свыше 37 млрд долларов, пишет «АиФ».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #суд #газпром #нафтогаз #стокгольмский арбитраж
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