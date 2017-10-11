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Общество
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Украина
«Такой бред»: украинцы отреагировали на речь Порошенко в ПАСЕ о языковой дискриминации
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    «Такой бред»: украинцы отреагировали на речь Порошенко в ПАСЕ о языковой дискриминации

    19:51  11 Октября 2017
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    «Такой бред»: украинцы отреагировали на речь Порошенко в ПАСЕ о языковой дискриминации

    Москва, 11 октября. Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы евродепутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), говорил на шести языках. Порошенко затронул языковую тему в ПАСЕ на фоне ее резолюции с осуждением скандального украинского закона об образовании.

    Президент Украины пояснил, что незнание украинского языка национальными меньшинствами, которые проживают на Украине, является дискриминацией самих меньшинств.

    «Национальные меньшинства в Украине не знают украинского языка, как они могут выживать в ней? Это и есть дискриминация таких людей. Мы не хотим помешать им, мы хотим помочь. Этот закон является защитой прав таких детей», – сказал он.

    Кроме того, Порошенко напомнил, что родился в Одесской области в центре болгарской общины Украины, поэтому знает болгарский и румынский, а также добавил, что «свободно и комфортно» говорит на английском, польском, русском и украинском языках. Однако пользователи социальных сетей весьма эмоционально отреагировали на данное заявление Порошенко, отметив, что знание европейских языков необходимо президенту Украины, чтобы просить финансовую помощь у Запада.

    Кроме того, пользователи предположили, что Порошенко способен разговаривать на языке животных, намекая на его пристрастие к спиртным напиткам.

    Сами украинцы пристыдили Порошенко, отметив, что все жители Украины знают и понимают украинский язык, а также назвали его речь в ПАСЕ «бредом».

    Некоторые пользователи напомнили Петру Порошенко, что на Украине существуют более серьезные проблемы, а также предложили свои варианты их решения.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #пасе #язык
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