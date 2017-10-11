«Такой бред»: украинцы отреагировали на речь Порошенко в ПАСЕ о языковой дискриминации

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Москва, 11 октября. Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы евродепутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), говорил на шести языках. Порошенко затронул языковую тему в ПАСЕ на фоне ее резолюции с осуждением скандального украинского закона об образовании.

Президент Украины пояснил, что незнание украинского языка национальными меньшинствами, которые проживают на Украине, является дискриминацией самих меньшинств.

«Национальные меньшинства в Украине не знают украинского языка, как они могут выживать в ней? Это и есть дискриминация таких людей. Мы не хотим помешать им, мы хотим помочь. Этот закон является защитой прав таких детей», – сказал он.

Кроме того, Порошенко напомнил, что родился в Одесской области в центре болгарской общины Украины, поэтому знает болгарский и румынский, а также добавил, что «свободно и комфортно» говорит на английском, польском, русском и украинском языках. Однако пользователи социальных сетей весьма эмоционально отреагировали на данное заявление Порошенко, отметив, что знание европейских языков необходимо президенту Украины, чтобы просить финансовую помощь у Запада.

Я могу сказать "Здравствуй! Дай мне денег!" на 24 языках мира... — Yamafuji (@YasinovMikhail) October 11, 2017

Он на украинском, почти не бельмеса! А русский по рождению знает, английский по мотивации - язык хозяина и пёс понимает — Линников Владимир (@HEMAH_30) October 11, 2017

Кроме того, пользователи предположили, что Порошенко способен разговаривать на языке животных, намекая на его пристрастие к спиртным напиткам.

Он еще язык "белки" знает! — Олег Питерский(18+) (@poxo1977) October 11, 2017

А язык белочек ? Он их обидел приходить перестанут... — Drimolt (@drimolt86) October 11, 2017

Сами украинцы пристыдили Порошенко, отметив, что все жители Украины знают и понимают украинский язык, а также назвали его речь в ПАСЕ «бредом».

Некоторые пользователи напомнили Петру Порошенко, что на Украине существуют более серьезные проблемы, а также предложили свои варианты их решения.