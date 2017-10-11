Госдума упростила подачу электронного заявления в ЗАГС

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Москва, 11 октября. Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, посвященный сокращению перечня документов, необходимых для подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

Авторы данной инициативы предложили отказаться от предоставления скан-копий удостоверений личности и свидетельств о расторжении брака в том случае, если заявление о регистрации подается через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов», — указано в пояснительной записке.

Напомним, в августе 2017 года стало известно о том, что московский ЗАГС начал принимать заявления о заключении брака на территории городского зоопарка.