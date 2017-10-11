Канадец снял на видео захватывающую битву волка и лося в озере

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Торонто, 11 октября. Житель Канады снял на квадрокоптер битву волка и лося в озере на севере провинции Онтарио. Видеоролик Дэн Найстедт опубликовал на Youtube.

Канадец снимал с помощью дрона Phantom 4 Pro виды леса, когда заметил в воде лося.

«Захватил этот кадр случайно, снимая некоторые пейзажи в Северном Онтарио. Был взволнован взглядом лося, ожидая что-то неожиданное», — подписал видео Найстедт.

На ролике видно, как к лосю приближается волк и пытается наброситься на него. Хищник вцепился сохатому в ногу, однако животному удалось стряхнуть его с себя и оторваться от преследователя, который пытался вплавь следовать за жертвой, но потерял к ней интерес, услышав звук квадрокоптера.

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