Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пара из Узбекистана пыталась продать в Воронеже новорожденную дочь
Весь мир
Канадец снял на видео захватывающую битву волка и лося в озере
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Канадец снял на видео захватывающую битву волка и лося в озере

    19:05  11 Октября 2017
    30

    Канадец снял на видео захватывающую битву волка и лося в озере

    Торонто, 11 октября. Житель Канады снял на квадрокоптер битву волка и лося в озере на севере провинции Онтарио. Видеоролик Дэн Найстедт опубликовал на Youtube.

    Канадец снимал с помощью дрона Phantom 4 Pro виды леса, когда заметил в воде лося.

    «Захватил этот кадр случайно, снимая некоторые пейзажи в Северном Онтарио. Был взволнован взглядом лося, ожидая что-то неожиданное», — подписал видео Найстедт.

    На ролике видно, как к лосю приближается волк и пытается наброситься на него. Хищник вцепился сохатому в ногу, однако животному удалось стряхнуть его с себя и оторваться от преследователя, который пытался вплавь следовать за жертвой, но потерял к ней интерес, услышав звук квадрокоптера.

    Ранее СМИ сообщали о необычном животном, которое удалось снять жителю Екатеринбурга. Мужчина в соцсетях рассказал, как у него дома из унитаза вылез непонятный зверек, похожий на куницу, испугавший его самого и всю семью. Животное удалось выгнать на улицу, во двое дома оно залезло на дерево, сообщает «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #волк #битва #озеро #лось
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 7872

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23791

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6117

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53564

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93993
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        7872
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13212
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1452
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2359