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Сирия и гуманитарные инициативы России: как российские военные налаживают поставки хлеба в зону деэскалации
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    Сирия и гуманитарные инициативы России: как российские военные налаживают поставки хлеба в зону деэскалации

    19:25  11 Октября 2017
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    Сирия и гуманитарные инициативы России: российские военные налаживают поставки хлеба в зону деэскалации

    Россия продолжает оказывать комплексную поддержку сирийскому народу. Кроме помощи ВКС РФ, направленной на фактическое уничтожение боевиков территориальной группировки «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и переход территорий страны под контроль законного правительства, российская сторона всеми средствами старается хотя бы приблизить условия жизни сирийского народа к довоенным.

    Сообщается, что российский Центр по примирению враждующих сторон ведет переговоры с администрацией провинции Хомс об увеличении поставок хлеба в созданную ранее зону деэскалции в этом районе.

    Сирия и гуманитарные инициативы России: российские военные налаживают поставки хлеба в зону деэскалации

    Представитель ЦПВС Федор Очинский рассказал журналистам, что в данный момент проводятся переговоры с администрацией провинции Хомс для передачи на хлебозавод «Аль-Вар» с административном центре муки с последующей выпечкой хлеба и его доставкой в зону деэскалации №2 для нуждающихся жителей Сирии».

    Хусам Аль-Мансур, директор хлебозавода «Аль-Вар», подтвердил, что его предприятие поставляет хлеб не только в подконтрольные правительству районы, но и в зоны деэскалации.

    Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что до возвращения Сирии к довоенным условиям еще очень много надо пройти:

    «И это, конечно, не ситуация, которая разрешится в ближайшее время. Предстоит большой путь, и Сирия сейчас находится только в начале дороги. В отличие от ряда других стран, которые могут прийти, все разрушить и уйти, а дальше - хоть трава не расти на этой выжженной земле, Россия ставила перед собой долгосрочные цели: вернуть в Сирию мир, видеть дальше Сирию полноценным государством, полноценным союзником, страной с которой дальше можно строить долгосрочные планы, долгосрочные проекты».

    Сирия и гуманитарные инициативы России: российские военные налаживают поставки хлеба в зону деэскалации

    И для этого, по мнению эксперта, жители Сирии должны ощущать спокойствие вокруг своих домов, должны ощущать возможность построения долгосрочной программы собственной жизни:

    «Для этого нужно сейчас для начала снабжать мирных жителей всем необходимым. Для того, чтобы были не толпы оборванных голодных людей, а уже нормальные жители городов. Дальше — восстанавливать города, восстанавливать инфраструктуру, создавать возможность для восстановления индустриальной системы страны, транспортной связности страны, ну, и потом на фоне восстановления нормальной жизни — проведение нормальных политических реформ, проведение нормальных выборов. Но первый шаг — это дать людям возможность не волноваться за свой завтрашний день с той точки зрения, что они будут обеспечены едой, теплом, кровом и эту задачу Россия сейчас решает через свои гуманитарные программы на территории Сирии. В общем, это логичный путь, для которого Россия туда и пришла».

    Политолог и независимый журналист Александр Асафов в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что с учетом военной ситуации у сирийцев не так много других ресурсов получения необходимых продуктов, кроме тех, что предоставляет российская сторона:

    «С учетом даже попыток построить мирную жизнь, или хотя бы начать восстановление. Для всего Ближнего Востока зерно — жизненно важно. Восток живет зерном, это основа рациона, в том числе поэтому, например, Турция является крупнейшим торговым хабом. В условиях войны, когда нарушена логистика,  начинается реальный голод».

    Сирия и гуманитарные инициативы России: российские военные налаживают поставки хлеба в зону деэскалации

    Этим эксперт объяснил чрезвычайную важность гуманитарных инициатив России:

    «Они фактически помогают людям выжить. И речь идет не об облегчении жизни или какой-то дополнительной помощи. Это помощь самая необходимая. Это поставки основного продукта питания. И, конечно же, любая помощь в этом направлении крайне важна».

    Эксперт обратил внимание, что подобных инициатив со стороны других стран не так уже много:

    «То есть нет какой-то международной кампании, которая могла бы полностью удовлетворить все нужды на продукты питания сирийских жителей, находящихся в условиях войны. Целевое, адресное распределение, которое позволяет сделать продукты питания доступными простым жителям, оказывается только Россией. Эта помощь также важна как и помощь военная, помощь российских ВКС. Без нее люди просто будут умирать от голода. Поэтому и восстановление хлебзаводов, и обеспечение российским зерном, мукой и другими продуктами питания — колоссально важно просто для выживания сирийских людей, по крайне мере в этот период, когда идет переход к мирной жизни».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #хомс #центр по примирению враждующих сторон #зона деэскалации #цпвс #восстановление сирии #хлебзавод
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