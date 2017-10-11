Сегодня в Сети: видео от Крымского моста, Путин поцеловал щенка, «Алису» проверили «на вшивость»

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Сегодня в Интернете: в соцсетях опубликовано видео установки автодорожной арки Крымского моста, Владимир Путин поцеловал подаренного ему щенка алабая, пользователи «Яндекса» проверяют «Алису» на чувство юмора.

Крымский мост шлет привет

В социальных сетях Twitter и Facebook, а также на видеохостинге YouTube опубликована видеозапись установки автодорожной арки Крымского моста, который протянется на 19 километров между Краснодарским краем и Крымом. Ролик и фотографии размещены как бы от имени самого будущего моста, который имеет свои аккаунты в социальных сетях.

Транспортировка арки к фарватеру началась рано утром в среду, из-за чего было временно приостановлено движение всех судов в канале Керченского пролива. Видео операции по установке арки, снятое с беспилотника, транслировалось в реальном времени.

#КрымскийМост_Live. Подготовка завода арки в створ между фарватерными https://t.co/mtj6BePaWs — Крымский мост (@Krymsky_bridge) October 11, 2017

Российские пользователи радуются тому, что поездки в Крым скоро станут доступнее, а украинские подписчики соцсетей, предсказуемо, не в восторге. Вот некоторые комментарии из Facebook:

— Крымский мост! Слежу, жду, волнуюсь! Все будет отлично! Мы вас любим, и мечта скоро исполнится! Вперед!

— Реально горд за свою страну, видя такие проекты в действии.

— Строителям и инженерам — успеха!

— Горжусь тобой, Россия!

— Молодцы строители! Красавцы! А вы, завистники, и те, кто изливает желчь, угомонитесь!

— Достойно. Славные продолжатели дела Днепрогэс, «Магнитки», «Байконура» и всех великих строек. Горжусь вами. Так держать!

Открытие Крымского моста, который будет самым протяженным в России, запланировано на декабрь 2018 года.

Путин получил в подарок верного друга

Президент России Владимир Путин получил трогательный подарок на юбилей от главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Президент Туркмении поздравил Путина с прошедшим днем рождения (7 октября президенту России исполнилось 65 лет) и подарил щенка алабая по кличке Верный.

«Хотел бы начать с приятной миссии, — заявил Бердымухамедов, вручая Путину очаровательного щенка. — Недавно у вас был хороший день — День ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов и всех наилучших благ».

ПОДАРОК ДЛЯ ПУТИНА, АЛАБАЙ ВЕРНЫЙ, НОВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА https://t.co/CDIkm1pMS3 с помощью @YouTube — Наталья Киреева (@kireeva74) October 11, 2017

Президент, который очень любит животных, искренне обрадовался подарку, взял щенка на руки и поцеловал малыша в морду.

Алабай по кличке Верный: президент Туркмении подарил Путину щенка☺️ pic.twitter.com/SIAOYVZaSs — Марина Саакян ???????? (@marina_saniram) October 11, 2017

Пользователи Интернета оценили «мимимишные» фотографии и видеозаписи с Путиным и щенком и вспомнили, что российскому президенту и раньше неоднократное делали «живые» подарки. Напомним, среди питомцев, полученных президентом России в качестве подарков, — лабрадор Конни, овчарка Баффи, акита-ину Юмэ, леопарды, тигр и даже белая козочка по имени Сказка.

«Алиса» — юморная гостья из будущего

В соцсетях продолжают шутить над голосовым помощником «Яндекса» по имени «Алиса» (поговаривают, названным в честь героини культового фильма «Гостя из будущего»), запущенным накануне.

Теперь я точно не умру от одиночества, спасибо @yandex pic.twitter.com/jVCzVFd5kC — Denis (@den_panov) October 10, 2017

Пользователи активно проверяют «Алису», как говорится, на вшивость. «Алиса» умеет отвечать на вопросы, вести относительно непринужденную беседу и даже обладает своеобразным, иногда грубоватым, чувством юмора, что пользователям очень нравится.

В «Яндексе» рассказали, что «Алиса» задумывалась, как нейросеть с собственным характером и чувством юмора. Бота озвучила актриса Татьяна Шитова, обладательница бархатного глубокого голоса, которую именно поэтому приглашают дублировать Скарлетт Йоханссон в российском прокате.