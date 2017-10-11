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Происшествия
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#Соцсети
Сегодня в Сети: видео от Крымского моста, Путин поцеловал щенка, «Алису» проверили «на вшивость»
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    Сегодня в Сети: видео от Крымского моста, Путин поцеловал щенка, «Алису» проверили «на вшивость»

    19:04  11 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: видео от Крымского моста, Путин поцеловал щенка, «Алису» проверили «на вшивость»

    Сегодня в Интернете: в соцсетях опубликовано видео установки автодорожной арки Крымского моста, Владимир Путин поцеловал подаренного ему щенка алабая, пользователи «Яндекса» проверяют «Алису» на чувство юмора.

    Крымский мост шлет привет

    В социальных сетях Twitter и Facebook, а также на видеохостинге YouTube опубликована видеозапись установки автодорожной арки Крымского моста, который протянется на 19 километров между Краснодарским краем и Крымом. Ролик и фотографии размещены как бы от имени самого будущего моста, который имеет свои аккаунты в социальных сетях.

    Транспортировка арки к фарватеру началась рано утром в среду, из-за чего было временно приостановлено движение всех судов в канале Керченского пролива. Видео операции по установке арки, снятое с беспилотника, транслировалось в реальном времени.

    Российские пользователи радуются тому, что поездки в Крым скоро станут доступнее, а украинские подписчики соцсетей, предсказуемо, не в восторге. Вот некоторые комментарии из Facebook:

    — Крымский мост! Слежу, жду, волнуюсь! Все будет отлично! Мы вас любим, и мечта скоро исполнится! Вперед!

    — Реально горд за свою страну, видя такие проекты в действии.

    — Строителям и инженерам — успеха!

    — Горжусь тобой, Россия!

    — Молодцы строители! Красавцы! А вы, завистники, и те, кто изливает желчь, угомонитесь!

    — Достойно. Славные продолжатели дела Днепрогэс, «Магнитки», «Байконура» и всех великих строек. Горжусь вами. Так держать!

    Открытие Крымского моста, который будет самым протяженным в России, запланировано на декабрь 2018 года.

    Путин получил в подарок верного друга

    Президент России Владимир Путин получил трогательный подарок на юбилей от главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Президент Туркмении поздравил Путина с прошедшим днем рождения (7 октября президенту России исполнилось 65 лет) и подарил щенка алабая по кличке Верный.

    «Хотел бы начать с приятной миссии, — заявил Бердымухамедов, вручая Путину очаровательного щенка. — Недавно у вас был хороший день — День ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов и всех наилучших благ».

    Президент, который очень любит животных, искренне обрадовался подарку, взял щенка на руки и поцеловал малыша в морду.

    Пользователи Интернета оценили «мимимишные» фотографии и видеозаписи с Путиным и щенком и вспомнили, что российскому президенту и раньше неоднократное делали «живые» подарки. Напомним, среди питомцев, полученных президентом России в качестве подарков, — лабрадор Конни, овчарка Баффи, акита-ину Юмэ, леопарды, тигр и даже белая козочка по имени Сказка.

    «Алиса» — юморная гостья из будущего

    В соцсетях продолжают шутить над голосовым помощником «Яндекса» по имени «Алиса» (поговаривают, названным в честь героини культового фильма «Гостя из будущего»), запущенным накануне.

    Пользователи активно проверяют «Алису», как говорится, на вшивость. «Алиса» умеет отвечать на вопросы, вести относительно непринужденную беседу и даже обладает своеобразным, иногда грубоватым, чувством юмора, что пользователям очень нравится.

    В «Яндексе» рассказали, что «Алиса» задумывалась, как нейросеть с собственным характером и чувством юмора. Бота озвучила актриса Татьяна Шитова, обладательница бархатного глубокого голоса, которую именно поэтому приглашают дублировать Скарлетт Йоханссон в российском прокате.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #яндекс #алабай #соцсети #алиса #крымский мост #верный
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