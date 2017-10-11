Пропавшую продавщицу картофеля разыскивают в Домодедове

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Москва, 11 октября. Пропавшую жительницу Рязани, которая приехала в Домодедово торговать картофелем, разыскивают подмосковные правоохранители.

56-летняя Наталья Мурзенко пропала 4 сентября вместе со своим гражданским мужем. После публикации в СМИ данным случаем занялись правоохранительные органы.