Пропавшую продавщицу картофеля разыскивают в Домодедове
В Избранное
Москва, 11 октября. Пропавшую жительницу Рязани, которая приехала в Домодедово торговать картофелем, разыскивают подмосковные правоохранители.
56-летняя Наталья Мурзенко пропала 4 сентября вместе со своим гражданским мужем. После публикации в СМИ данным случаем занялись правоохранительные органы.
«Проверка была инициирована по материалу, размещенном на сайте и в газете «Подмосковье сегодня», — сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» источник в правоохранительных органах.