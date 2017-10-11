Эксперт посмеялся над поимкой СБУ «шпионки»: Все секреты Украины можно просто купить

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Служба безопасности Украины задержала женщину-военнослужащего, которая якобы была завербована представителями российских спецслужб, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге с журналистами.

«5 октября был задержан военнослужащий Нацгвардии Украины, секретоноситель, которая проходила службу на центральной базе хранения Нацгвардии Украины. Мы долго советовались со следователями называть или не называть ее фамилию, но, поскольку эта ситуация имеет значительный резонанс в самой Нацгвардии, то следователь дал мне разрешение назвать эту фамилию. Это женщина с фамилией Радионова», — заявил Грицак.

Судя по всему, подозреваемая уже дала признательные показания. Согласно заявлению Грицака, Радионова рассказала, что передавала секретную информацию российской стороне под мужскими позывными, чтобы не быть разоблаченной. Представитель СБУ оговорился, что задержанная раскрыла значительный объем данных. Она состояла на службе в Нацгвардии Украины, основной задачей ведомства является обеспечение правопорядка и общественной безопасности.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал происходящее охотой на ведьм.

«Учитывая непрекращающийся поиск «бытовых сепаратистов» в городах, которые находятся под контролем ВСУ, а также «агентов Путина», то можно сделать вывод, что подозреваемую могли обвинить по какому-либо незначительному поводу, либо без повода вовсе. Если женщина действительно являлась бы агентом российских спецслужб, что в принципе невозможно, но если все же предположить такую ситуацию, представители СБУ не стали бы делать этот факт достоянием общественности, а проделали бы гораздо более серьезную работу в данном направлении. Если такая информация попадает в СМИ, то в очередной раз начинается история с присутствием на Донбассе российских военных и с «российскими шпионами», доказательства существования которых Украина пытается предъявить мировому сообществу, — перечисляет Асафов.

По словам эксперта, представители ВСУ склонны к паранойе, а потому ищут российский след буквально во всех событиях. В частности, он напомнил, что Украина в свое время нашла российский след в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Сейчас будет развернут целый медийный спектакль на эту тему, вне зависимости от того, имела ли эта женщина доступ к секретным документам, или же не имела», — резюмирует Александр Асафов.

При этом он напомнил: практика существования украинского государства показала, что для того, чтобы получить секретную информацию, достаточно просто заплатить. Учитывая высокий уровень коррумпированности чиновников Украины, для получения секретных данных агентурная сеть не нужна.

«Все продается и все покупается», — заключает Асафов.

Он напомнил, что вооружение, проданное Украине, оказалось в дальнейшем в Северной Корее.