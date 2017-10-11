Косачев: Делегация Сирии будет участвовать в ассамблее Межпарламентского союза

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Москва, 11 октября. Делегация Народного совета Сирийской Арабской Республики примет участие в ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет 14-18 октября 2017 года в Петербурге. Об этом рассказал в среду председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, делегацию возглавит новый спикер сирийского парламента Хаммуда ас-Сабаг.

«Спикер сирийского парламента сюда приезжает, и мы постараемся организовать такую встречу с ним тоже, потому что это принципиально важно, ну или с членами делегации», — подчеркнул Косачев.

Он также указал на важность проведения двусторонних встреч рабочей группы с делегациями стран, которые вовлечены в процесс урегулирования конфликта в Сирии. Кроме того, необходимо наладить устойчивые контакты с парламентом САР и представителями сирийской оппозиции.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.