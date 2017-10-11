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Политика
Соловьев завел в тупик украинского политолога в споре о Донбассе: Мы так бесов изгоняем
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    Соловьев завел в тупик украинского политолога в споре о Донбассе: Мы так бесов изгоняем

    18:38  11 Октября 2017
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    Соловьев завел в тупик украинского политолога в споре о Донбассе: Мы так бесов изгоняем

    Москва, 11 октября. Российский журналист Владимир Соловьев поспорил с политологом из Украины Вадимом Трюханом о Донбассе и Минских соглашениях. Украинец не смог четко ответить, выполняет ли Киев положения «Минска-2».

    Телеведущий Владимир Соловьев в эфире собственного ток-шоу заявил, что украинские политики «открыто обсуждают, как они будут с нами воевать и сколько жизней украинских они готовы положить». В ответ на это политолог Сергей Кургинян заметил, что происходящее напоминает «войну нервов» по принципу «кто первым дернется».  Он считает, что российской стороне не стоит воспринимать всерьез угрозы Киева. 

    «Если они (украинцы) сделают это и попрут, то получат очевидный военный ответ. Какой – увидите по факту», — пояснил Кургинян.

    Украинский политолог Вадим Трюхан, в свою очередь, спросил, каким оружием Россия может ответить на наступление Украины — «ядерным» или «химическим».

    «Летающими тарелками, как (глава Генштаба ВСУ) Муженко в Виннице видел», — сыронизировал эксперт Дмитрий Куликов.

    Ведущий ток-шоу спросил у Трюхана, применялось ли ВСУ в Донбассе запрещенное оружие, в точности, фосфорные боеприпасы. Украинец отрицал.

    Соловьев завел в тупик украинского политолога в споре о Донбассе: Мы так бесов изгоняем

    «Сказки не рассказывайте. Люди в Донбассе все видели, а ваши официальные опровержения смехотворны», — сказал Соловьев.

    Украинский гость студии на протяжении всего разговора пытался перебить ведущего и своих оппонентов, однако не смог ответить на вопрос о соблюдении Киевом минских договоренностей, отметив только, «что они не исполняются»

    «Если Минских соглашений нет, вы как порядочный человек обязаны приехать на Украину и лично сказать Порошенко: Петро, соглашений нет», — сказал Соловьев.

    Российский эксперт Кургинян указал украинским коллегам на подъем национализма на Украине, что происходит с подачи действующей власти. При этом он подчеркнул, что для борьбы с Россией демократическим путем «не обязательно говорить о Бандере».

    На что Трюхан продемонстрировал бурную реакцию.

    «Смотрите, как они воют. А мы так бесов изгоняем», — добавил Соловьев.

    Позднее он указал гостям из Украины на бестактное поведение в студии, отметив спокойное отношение к оппонентам со стороны российских политологов.

    «У вас это в политической культуре – орать в параллель? Мои российские участники как-то спокойно друг друга выслушивают», — сказал ведущий.

    Автор: Ирина Селезнева
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