Сирия новости 11 октября 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ 60% Аль-Маядина, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам»

В Избранное

Сирия, 11 октября. САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ1 60% территории Аль-Маядина, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам», при теракте в Дамаске погибло два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ более половины города Аль-Маядин.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков на севере Алеппо и в провинции Даръа, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ 60% Аль-Маядина.

«Исламское государство»: организовало теракт в Дамаске, поджигает нефть в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла пять командиров в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: освободили из плена ИГ 40 мирных жителей Ракки, лишились бойца в Хасаке.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now передает, что боевики обстреляли площадь Аббасин в городе Дамаск. В результате действий антиправительственных формирований был убит один мирный житель сирийской столицы, еще ряд гражданских лиц получили ранения. Один из источников в Telegram (@damask_feedback) сообщает, что рядом с полицейским участком города Дамаск прогремел взрыв. В результате инцидента погибло два человека, более восьми мирных жителей города получили ранения. По сообщениям местных СМИ, ответственность за организацию теракта взяло на себя «Исламское государство».

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районах поселений Анадан, Хретан и Хайян на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@shahed_alep). Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР провела артобстрел позиций антиправительственных группировок в окрестностях поселения Хаян, расположенного к северо-западу от Алеппо.

Информационное агентство Almanar News пишет, что военный совет города Ахтрин, подконтрольного ССА, запретил проносить оружие в городские школы.

Провинция Дейр эз-Зор

Al-Masdar News сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» 60% территорий города Аль-Маядин. По данным информационного агентства правительственные войска под прикрытием российской авиации прорвали основную линию обороны ИГИЛ1 в городе и оттеснили террористов на север населенного пункта. Кроме того, удары ВКС РФ парализуют транспортное сообщение радикалов ИГ с городом Абу Кемаль, куда несколько дней назад в срочном порядке эвакуировались командиры террористической организации.

В это же время информагентство Damascus Now пишет, что радикалы ИГИЛ сжигают нефть на месторождении в районе поселения Хашам.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в западной Аль-Гарии с использованием тяжелой артиллерии. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@SyrianCoalition). Также местный Twitter-канал (@ShahbaPress) пишет, что армия Башара Асада ведет минометный обстрел позиций радикальных исламистов в районе Аль-Балад административного центра провинции Даръа.

На юго-западе региона продолжаются столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) с одной стороны и подконтрольными ИГИЛ группировками «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Маслуль» с другой.

Провинция Идлиб

Беспилотный летательный аппарат нанес ряд ударов по позициям радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Мука, сообщает один из военных источников в социальной сети Twitter (@Syria_scope_sy). В результате авианалета было уничтожено пять командиров группировки. Предположительно, беспилотник принадлежит ВВС США.

Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжили вести обстрел мирного поселения Аль-Фуа, расположенного к северу от Идлиба. Ранее сообщалось, что в результате действий радикалов погиб, как минимум, один житель населенного пункта, еще несколько гражданских лиц получили ранения.

Провинция Ракка

Подконтрольный SDF Telegram-канал (@Raqqa_Campaign) передает, что бойцам Демократических сил Сирии (SDF) удалось освободить из районов, подконтрольных ИГИЛ еще 40 мирных жителей Ракки. Ранее сообщалось, что бойцы курдского ополчения эвакуировали из административного центра провинции 150 гражданских лиц,

Военный источник в социальной сети Twitter (@ppoovu) пишет, что в районе стадиона города Ракка продолжаются ожесточенные бои между «демократической армией» и «Исламским государством»1. Ранее сообщалось, что столкновения между противниками наблюдались в районах Аль-Джамили и Аль-Далла.

Провинция Хасака

Местный источник в провинции Хасака пишет на своей странице в Facebook (@alkhabour2011), что на дороге Аль-Хула – Аш-Шаддади взорвалась машина Демократических сил Сирии (SDF). В результате инцидента погиб один боев курдского ополчения, еще двое – получили ранения.

Ранее сообщалось, что к югу от Аш-Шаддади в населенном пункте Аль-Фадгами зафиксированы бои между «демократической армией» и террористами «Исламского государства». Кроме того, Демократические силы Сирии (SDF) потеряли нескольких бойцов, которые ранее были насильно мобилизованы в ряды курдских отрядов. Бойцы SDF сбежали из Хасаки на территорию Турции, чтобы перейти на сторону подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА).

Ирак

ВВС Ирака нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе города Аль-Каим на западе провинции Анбар. Информационное агентство Alsumaria News пишет, что в результате боевого вылета иракской авиации был уничтожен склад боеприпасов радикальных исламистов. Кроме того, летчики нейтрализовали 14 террористов ИГИЛ.

Alsumaria News передает, что 1250 иракских беженцев вернулись из сирийского лагеря Аль-Хол в свои дома в провинции Найнава.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)