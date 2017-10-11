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Происшествия
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Украина
В Верховной раде оценили потери Киева из-за «Северного потока-2»
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    В Верховной раде оценили потери Киева из-за «Северного потока-2»

    18:20  11 Октября 2017
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    В Верховной раде оценили потери Киева из-за «Северного потока-2»

    Киев, 11 октября. Украинская сторона будет терять более двух миллиардов долларов ежегодно после запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила в среду глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко.

    «Украина будет терять 2-2,4 миллиарда долларов ежегодно из-за уменьшения количества транзита российских углеводородов через украинскую газотранспортную систему», — подчеркнула народный депутат.

    Как считает Гопко, «важнейшей задачей» для Киева является недопущение строительства данного газопровода. При этом украинские власти рассчитывают на то, что Евросоюз не будет поддерживать проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

    Напомним, ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о том, что строительство «Северного потока-2» будет завершено в срок, так как страны Европы заинтересованы в поставках российского газа.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #северный поток-2
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