Паблик «Зенита» обогнал «ВКонтакте» московский «Спартак» и ЦСКА

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Санкт-Петербург, 11 октября. Компания «Медиалогия» составила рейтинг пабликов футбольных клубов России по количеству просмотров в социальной сети «ВКонтакте», передает «Комсомольская правда-Петербург».

Лидером по количеству просмотров оказался паблик петербургского клуба «Зенит». По данным «Медиалогии», на странице паблика можно найти самые оперативные, точные, открытые, честные и только официальные новости. Постоянная аудитория паблика «Зенит» составила 879,6 тысяч человек, а за сентябрь посты в группе просмотрели 17,5 миллионов.

На втором месте оказался официальный паблик футбольного клуба «Спартак-Москва», аудитория которого составила 862,1 тысяч человек, а просмотров за месяц - 13,7 миллионов. И на третьем месте оказалась официальная страница ПФК ЦСКА Москва с аудиторией 622,4 тысяч человек и количеством просмотров – 10,7 миллионов.