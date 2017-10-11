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Происшествия
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Молодой мигрант сломал нож, убивая родственника в Самаре
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    Молодой мигрант сломал нож, убивая родственника в Самаре

    18:08  11 Октября 2017  /обновлено: 18:09  11 Октября 2017
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    Молодой мигрант сломал нож, убивая родственника в Самаре

    Самара, 11 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего молодого человека из Узбекистана, которого обвиняют в убийстве своего родственника в Самаре.

    По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, происшествие случилось в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре. Тело погибшего мужчины с лезвием ножа без рукоятки было найдено в одной из квартир.

    Правоохранительным органам удалось установить личность убийцы. Им оказался 22-летний родственник погибшего. Он зарезал 57-летнего гражданина Республики Узбекистан, имеющего регистрацию в Самаре, в ходе разгоревшегося конфликта. При обыске у подозреваемого была найдена рукоятка ножа. Молодой человек признался в содеянном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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