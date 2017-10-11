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    Главные новости 11 октября

    19:00  11 Октября 2017
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    Главные новости 11 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 11 октября.

    Словами «Мы на верном пути» ответил Трамп сенатора Коркеру о том, что нынешняя политика администрации США ведет к началу «третьей мировой войны». Мы на верном пути: Трамп о возможности начала третьей мировой войны.

    Российская и белорусская актриса театра и кино Анна Казючиц задержана полицией Москвы. Известную актрису задержали в Москве.

    Требования Грибаускайте о компенсации за газ, поставляемый в Литву по рыночной стоимости, не нашли понимания у пользователей соцсетей. Пусть топят дровами: соцсети высмеяли требования Литвы о компенсациях с «Газпрома».

    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину щенка алабая, поздравив его с прошедшим днем рождения. Путин поцеловал подаренного ему президентом Туркмении щенка по кличке Верный.

    Заокеанские «хозяева» Украины никогда не согласятся с самостоятельной позицией президента Чехии по Крыму, считает член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму.

    Федеральное агентство новостей продолжает знакомить своих читателей с последними трендами российского сегмента соцсетей. Все самое интересное — в материале ФАН. Сегодня в Интернете: независимость Каталонии, «евроЖириновский» и шутки от «иностранного агента».

    Народная артистка Надежда Бабкина оказалась в списке заблокированного в России киевского сайта «Миротворец». Причиной стало посещение Республики Крым. Бабкина пополнила ряды российских знаменитостей, внесенных в базу «Миротворца».

    Автор: Алексей Громов
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