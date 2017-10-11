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Стали известны имена актрис, обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании
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    Стали известны имена актрис, обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании

    17:56  11 Октября 2017
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    Стали известны имена актрис, обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании

    Вашингтон, 11 октября. Голливудские актрисы Азия Ардженто и Люсия Эванс признались, что кинопродюсер Харви Вайнштейн преследовал женщин и склонял к сексуальным контактам силой, пишет The New Yorker.

    Звезда сериалов  «Воскрешая мертвых» и «Короткие встречи» Люсия Эванс познакомилась с Вайнштейном в 2004 году в Нью-Йорке.  Она оставила номер продюсеру, надеясь получить роль в его проектах. Позднее мужчина принудил Эванс к сексуальному контакту.

    «Женщины сдаются, а потом чувствуют, что все произошедшее — это их вина», — сказала  Эванс.

    Актриса была не единственной, кто подвергся домогательствам со стороны Вайнштейна. Азия Ардженто рассказала, что в 1997 году  продюсер пригласил ее на вечеринку, однако в отеле никого не оказалось. Он силой раздел актрису и принудил к контакту. Ардженто призналась, что не дала насильнику отпор, потому что боялась, пишет «Подмосковье 360».

    Стали известны имена актрис, обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании

    Автор: Ирина Селезнева
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