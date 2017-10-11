Стали известны имена актрис, обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании

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Вашингтон, 11 октября. Голливудские актрисы Азия Ардженто и Люсия Эванс признались, что кинопродюсер Харви Вайнштейн преследовал женщин и склонял к сексуальным контактам силой, пишет The New Yorker.

Звезда сериалов «Воскрешая мертвых» и «Короткие встречи» Люсия Эванс познакомилась с Вайнштейном в 2004 году в Нью-Йорке. Она оставила номер продюсеру, надеясь получить роль в его проектах. Позднее мужчина принудил Эванс к сексуальному контакту.

«Женщины сдаются, а потом чувствуют, что все произошедшее — это их вина», — сказала Эванс.

Актриса была не единственной, кто подвергся домогательствам со стороны Вайнштейна. Азия Ардженто рассказала, что в 1997 году продюсер пригласил ее на вечеринку, однако в отеле никого не оказалось. Он силой раздел актрису и принудил к контакту. Ардженто призналась, что не дала насильнику отпор, потому что боялась, пишет «Подмосковье 360».