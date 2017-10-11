Эксперт предупредил об опасности электромобилей для мировой экономики

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Москва, 11 октября. Переход на электромобили может негативно сказаться на мировой экономике, а также экономике таких стран, как Венесуэла, Нигерия, Саудовская Аравия и Россия. Такое мнение высказал профессор Технологического университета Суинберна в Австралии Хуссейн Диа.

По словам специалиста, из-за отказа от двигателей внутреннего сгорания число рабочих мест в Германии уже сократилось на 600 тысяч, поскольку выпуск электромобилей требует использования меньшего количества рабочей силы по сравнению с автомобилями. Из-за снижения спроса на нефть в связи с переходом на электромобили опасность может грозить экономике Венесуэлы, Нигерии, Саудовской Аравии и России, считает эксперт, по данным которого к 2030 году спрос на нефть сократится до 70 млн баррелей.

Также влияние на экономику окажет и снижение налога на бензин, который есть во многих странах. От этого может пострадать экономика США, которая лишится порядка 50 млрд долларов, сообщает «Ридус».