Путин отметил рост товароборота между странами СНГ
Сочи, 11 октября. Экономическая активность между членами Содружества Независимых Государств (СНГ) постепенно восстанавливается. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг 75 миллиардов долларов», — подчеркнул Путин, который принял участие в расширенном заседании Совета глав государств СНГ.
Российский лидер также выделил необходимость совершенствования режима свободной торговли.
Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе диалога Владимир Владимирович указал на значительный рост товарооборота между двумя странами в 2017 году.