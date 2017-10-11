Путин отметил рост товароборота между странами СНГ

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Сочи, 11 октября. Экономическая активность между членами Содружества Независимых Государств (СНГ) постепенно восстанавливается. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг 75 миллиардов долларов», — подчеркнул Путин, который принял участие в расширенном заседании Совета глав государств СНГ.

Российский лидер также выделил необходимость совершенствования режима свободной торговли.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе диалога Владимир Владимирович указал на значительный рост товарооборота между двумя странами в 2017 году.