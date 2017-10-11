Андре Миллер: Мои дети росли вместе с детьми Мозгова

Москва, 11 октября. Легендарный баскетболист Андре Миллер рассказал о дружбе с россиянином Тимофеем Мозговым.

«С Тимофеем меня связывает нечто большее. Наши дети играли и росли вместе, когда мы были в «Денвере». Он умеет играть и делает это грамотно, но проблема в том, что после «Наггетс» он попал в «Кливленд», где все было построено на трех суперзвездах, а затем в «Лейкерс», где практически не было возрастных игроков. Теперь же он в «Нетс», и я думаю, что он еще себя покажет», — рассказал Миллер «Известиям».