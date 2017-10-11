Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Госдума упростила подачу электронного заявления в ЗАГС
Политика
Погребинский о требованиях Саакашвили: Достаточно быть нахальным человеком, чтобы выдвигать любые требования
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Погребинский о требованиях Саакашвили: Достаточно быть нахальным человеком, чтобы выдвигать любые требования

    18:06  11 Октября 2017
    408

    Погребинский о требованиях Саакашвили: «Достаточно быть нахальным человеком, чтобы выдвигать любые требования»

    Опальный экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили сформировал список требований к главе государства Петру Порошенко. В частности, Саакашвили просит Порошенко активизировать эффективную борьбу с коррупцией и избавиться от своих бизнес-активов. По словам Саакашвили, Петр Порошенко является владельцем более сотни предприятий. Также он потребовал запустить избирательную реформу: отказаться от мажоритарной системы в пользу голосования по открытым спискам. И, наконец, еще одно требование политика — снизить тарифы ЖКХ и ввести мораторий на их повышение.   

    «Украина находится на грани социально-экономической пропасти», — написал политик и предупредил, что если ситуацию не исправить, то Украину в будущем ждет «социальный взрыв».

    Погребинский о требованиях Саакашвили: «Достаточно быть нахальным человеком, чтобы выдвигать любые требования»

    Как утверждает бывший губернатор Одессы, свой список он составил на основе встреч и бесед с гражданами Украины, т. е. требования Саакашвили — это требования самого украинского народа. Саакашвили полагает, что если Порошенко откажется их выполнить, то люди будут вправе требовать отставки главы государства. Он также считает, что добровольная отставка Порошенко может оказаться лучшим способом спасения страны и личной репутации действующего президента.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что Саакашвили необязательно обладать значительным политическим весом, чтобы выдвигать какие-либо требования к Порошенко, либо критиковать его.

    «Достаточно быть нахальным и амбициозным человеком, и можно выдвигать любые требования. Последствия выдвижения подобных требований зависят от реального влияния этого человека. Реальное влияние Саакашвили на ситуацию минимально. Он пользуется поддержкой очень небольшого количества людей, имеет очень низкий рейтинг в районе 1-2%. Он может быть использован другими игроками как пробивной инструмент для создания каких-то заварушек. Но не в качестве лидера, либо важного участника переговорного процесса. Возможно, ситуация изменится через несколько месяцев ближе к выборам, тогда об этом можно будет говорить», — говорит Погребинский.

    Погребинский о требованиях Саакашвили: «Достаточно быть нахальным человеком, чтобы выдвигать любые требования»

    Собеседник ФАН считает появление данного списка логичным продолжением PR-кампании Саакашвили. Также политический аналитик предположил, что в будущем экс-президент Грузии выдвинет новые требования.

    «Я удивлен, что в этом списке отсутствует требование отказаться от коррумпированного окружения или раскрыть свои счета в оффшорах и так далее», — рассуждает Михаил Погребинский.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #саакашвили #погребинский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 8046

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23793

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6117

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53564

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93995
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        8046
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13222
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1456
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2362