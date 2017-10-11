Погребинский о требованиях Саакашвили: «Достаточно быть нахальным человеком, чтобы выдвигать любые требования»

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Опальный экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили сформировал список требований к главе государства Петру Порошенко. В частности, Саакашвили просит Порошенко активизировать эффективную борьбу с коррупцией и избавиться от своих бизнес-активов. По словам Саакашвили, Петр Порошенко является владельцем более сотни предприятий. Также он потребовал запустить избирательную реформу: отказаться от мажоритарной системы в пользу голосования по открытым спискам. И, наконец, еще одно требование политика — снизить тарифы ЖКХ и ввести мораторий на их повышение.

«Украина находится на грани социально-экономической пропасти», — написал политик и предупредил, что если ситуацию не исправить, то Украину в будущем ждет «социальный взрыв».

Как утверждает бывший губернатор Одессы, свой список он составил на основе встреч и бесед с гражданами Украины, т. е. требования Саакашвили — это требования самого украинского народа. Саакашвили полагает, что если Порошенко откажется их выполнить, то люди будут вправе требовать отставки главы государства. Он также считает, что добровольная отставка Порошенко может оказаться лучшим способом спасения страны и личной репутации действующего президента.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что Саакашвили необязательно обладать значительным политическим весом, чтобы выдвигать какие-либо требования к Порошенко, либо критиковать его.

«Достаточно быть нахальным и амбициозным человеком, и можно выдвигать любые требования. Последствия выдвижения подобных требований зависят от реального влияния этого человека. Реальное влияние Саакашвили на ситуацию минимально. Он пользуется поддержкой очень небольшого количества людей, имеет очень низкий рейтинг в районе 1-2%. Он может быть использован другими игроками как пробивной инструмент для создания каких-то заварушек. Но не в качестве лидера, либо важного участника переговорного процесса. Возможно, ситуация изменится через несколько месяцев ближе к выборам, тогда об этом можно будет говорить», — говорит Погребинский.

Собеседник ФАН считает появление данного списка логичным продолжением PR-кампании Саакашвили. Также политический аналитик предположил, что в будущем экс-президент Грузии выдвинет новые требования.