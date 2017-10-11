Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Дамаске
Дамаск, 11 октября. Смертники «Исламского государства»1 атаковали полицейский участок в Дамаске.
Сирийские источники сообщают, что руководство террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взяло на себя ответственность за серию взрывов, совершенных смертниками около полицейского участка в Дамаске на улице Халид Бин Аль Валид в районе Аль Фахама.
В результате трех подрывов, совершенных «воинами Халифата», погибло девять человек, еще порядка десяти граждан получили ранения. Отмечается, что количество жертв может возрасти.
#الجزيرة_سوريا | #دمشق قبل قليل : مشاهد بثتها مواقع موالية للنظام لمكان الانفجار في العاصمة #دمشق pic.twitter.com/DKmO60ASw6— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) October 11, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.