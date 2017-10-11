Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Дамаске

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Дамаск, 11 октября. Смертники «Исламского государства»1 атаковали полицейский участок в Дамаске.

Сирийские источники сообщают, что руководство террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взяло на себя ответственность за серию взрывов, совершенных смертниками около полицейского участка в Дамаске на улице Халид Бин Аль Валид в районе Аль Фахама.

В результате трех подрывов, совершенных «воинами Халифата», погибло девять человек, еще порядка десяти граждан получили ранения. Отмечается, что количество жертв может возрасти.

1 Организация запрещена на территории РФ.