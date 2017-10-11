Кремль ищет новых губернаторов с помощью всероссийского конкурса

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Москва, 11 октября. Объявлен старт всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», который поможет выявить перспективных руководителей для управляющих должностей в разных органах федеральной власти.

Как рассказал Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, подать заявку можно через сайт лидерыроссии.рф, передает «URA.RU». К участию приглашаются все желающие граждане России в возрасте до 50 лет с опытом управленческой деятельности не менее пяти лет. Молодежи до 35 лет достаточно двух лет опыта управления.

Цель проекта - поиск новых кадров для управляющих должностей в разных органах федеральной власти. В том числе конкурс может помочь выявить новых претендентов в губернаторы.

«Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении», — рассказал Кириенко.

Заявки принимаются до 6 ноября включительно.