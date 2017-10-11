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Несколько улиц в Москве перекроют в выходные
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    Несколько улиц в Москве перекроют в выходные

    17:40  11 Октября 2017
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    Несколько улиц в Москве перекроют в выходные

    Москва, 11 октября. Движение транспорта на некоторых улицах российской столицы будет ограничено 13-14 октября 2017 года. Об этом сообщили в среду представители «Московского транспорта».

    Согласно предварительным данным, речь идет о подготовке и проведении парада Всемирного фестиваля молодежи и студентов. При этом будут перекрыты шесть участков.

    «Перекрытие в связи с подготовкой и проведением парада-карнавала студентов, посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, будет введено на нескольких улицах Москвы», — указано в заявлении.

    Ранее стало известно о том, что в октябре в Нижнем Новгороде будут перекрыты несколько улиц.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #транспорт
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