Курды выпустят из Ракки около 1500 боевиков ИГИЛ

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Ракка, 11 октября. Проамериканское курдское ополчение намерено выпустить из осажденной Ракки полторы тысячи боевиков «Исламского государства»1.

Источник в Ракке сообщил, что проамериканские «Сирийские демократические силы» (SDF) заключили с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) тайное соглашение.

В соответствии с договором курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны беспрепятственно выпустить из сирийской Ракки боевиков и членов их семей. Отмечается, что речь идет о полутора тысячах исламистов, из которых 1350 являются иностранными наемниками.

Ранее курды заявляли, что контролируют 90 процентов Ракки, оставшиеся кварталы города удерживают не более 300-400 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.