Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль сделал сальто и повис на декоративной клумбе в Оренбурге
Весь мир
Курды выпустят из Ракки около 1500 боевиков ИГИЛ
Следующая Новость
Срочная новость
Три взрыва в Дамаке унесли жизни девяти человек, еще 10 пострадали
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды выпустят из Ракки около 1500 боевиков ИГИЛ

    17:23  11 Октября 2017
    367

    Курды выпустят из Ракки около 1500 боевиков ИГИЛ

    Ракка, 11 октября. Проамериканское курдское ополчение намерено выпустить из осажденной Ракки полторы тысячи боевиков «Исламского государства»1.

    Источник в Ракке сообщил, что проамериканские «Сирийские демократические силы» (SDF) заключили с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) тайное соглашение.

    В соответствии с договором курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны беспрепятственно выпустить из сирийской Ракки боевиков и членов их семей. Отмечается, что речь идет о полутора тысячах исламистов, из которых 1350 являются иностранными наемниками.

    Ранее курды заявляли, что контролируют 90 процентов Ракки, оставшиеся кварталы города удерживают не более 300-400 боевиков.

    Курды выпустят из Ракки около 1500 боевиков ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 3171

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23723

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6117

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53541

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93933
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        3171
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13057
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1325
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2179