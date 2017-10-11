Врачи не нашли отклонений в мозгу убийцы из Лас-Вегаса

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Москва, 11 октября. При вскрытии в мозгу 64-летнего Стивена Пэддока, открывшего 1 октября стрельбу по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, не было обнаружено отклонений.

Шериф Джо Ломбардо выразил сомнение в возможности установить мотивы Пэддока, однако пообещал, что полиция и медицинские работники продолжат работу, сообщает The New York Post.

Возможность развития опухоли в мозгу Стивена Пэддока ранее предположил его брат.

Напомним, в найденной в гостинице записке, откуда мужчина вел огонь, содержались расчеты, по которым следователи установили, что Пэддок готовился к массовому убийству заранее. Также в номере было обнаружено более 20 единиц оружия.

Трагедия стала поводом для обсуждения в американских СМИ проблемы неправильного толкования второй поправки к конституции США, в которой говорится о праве граждан на покупку и хранение оружия.