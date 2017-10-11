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Врачи не нашли отклонений в мозгу убийцы из Лас-Вегаса
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    Врачи не нашли отклонений в мозгу убийцы из Лас-Вегаса

    17:30  11 Октября 2017
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    Врачи не нашли отклонений в мозгу убийцы из Лас-Вегаса

    Москва, 11 октября. При вскрытии в мозгу 64-летнего Стивена Пэддока, открывшего 1 октября стрельбу по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, не было обнаружено отклонений.

    Шериф Джо Ломбардо выразил сомнение в возможности установить мотивы Пэддока, однако пообещал, что полиция и медицинские работники продолжат работу, сообщает The New York Post.

    Возможность развития опухоли в мозгу Стивена Пэддока ранее предположил его брат.

    Напомним, в найденной в гостинице записке, откуда мужчина вел огонь, содержались расчеты, по которым следователи установили, что Пэддок готовился к массовому убийству заранее. Также в номере было обнаружено более 20 единиц оружия.

    Трагедия стала поводом для обсуждения в американских СМИ проблемы неправильного толкования второй поправки к конституции США, в которой говорится о праве граждан на покупку и хранение оружия.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #расследование #лас-вегас #массовое убийство
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