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Депутат Рады рассказал, как Порошенко обманул депутатов ПАСЕ
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    Депутат Рады рассказал, как Порошенко обманул депутатов ПАСЕ

    17:45  11 Октября 2017
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    Депутат Рады рассказал, как Порошенко обманул депутатов ПАСЕ

    Киев, 11 октября. Президент Украины Петр Порошенко обманул депутатов Европарламента, комментируя законы об образовании и реинтеграции Донбасса. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока».

    «Это тоже грех. Когда ты обманываешь миллионы — это вообще плохо, а когда обман исходит еще из уст главы государства — это катастрофа», — прокомментировал Новинский выступление Порошенко.

    По его словам, Порошенко в ходе своего выступления в Парламентской ассамблеи Совета Европы обманул европарламентариев, заявив, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами, а также намерен реализовать рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании.

    «Очень много подтасовок и неправильных сведений в его (Порошенко) ответах на вопросы (депутатов ПАСЕ). И самое страшное - когда ему задал вопрос депутат от фракции левых из Голландии, почему вы не ведете диалог с теми территориями, который сейчас неподконтрольны, он сказал, что там сейчас не с кем вести диалог», — сказал Новинский в интервью телеканалу «112 Украина».

    Депутат также напомнил, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса проживает пять миллионов украинцев, которым Киев не платит стипендии, пенсии и социальные пособия, поэтому эти люди нуждаются в помощи и поддержке государства, однако Киеву нет до них дела. Новинский отметил, что необходимо начать диалог с республиками Донбасса, который позволит  достичь мира.

    Новинский также добавил, что на сегодняшнем заседании комитета по культуре Парламентской ассамблеи Совета Европы был принят проект резолюции, называющий украинский закон «Об образовании» дискриминационным. По его мнению, 12 октября депутаты ПАСЕ подтвердят эту точку зрения, проголосовав за проект резолюции по украинскому закону «Об образовании», что хоть немного образумит украинскую власть.

    Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу закон «Об образовании», который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Согласно законопроекту, с 2018 года только в начальных классах продолжится обучение на языках национальных меньшинств. С пятого класса преподавание на языках национальных меньшинств отменяется, а с 2020 года обучение на любых языках, кроме национального, будет ликвидировано и в младших классах.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #ес #европарламент #пасе
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