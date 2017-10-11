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Дейр эз-Зор: САА обнаружила в Меядине фабрику ИГ по производству боеприпасов
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    Дейр эз-Зор: САА обнаружила в Меядине фабрику ИГ по производству боеприпасов

    17:13  11 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА обнаружила в Меядине фабрику ИГ по производству боеприпасов

    Меядин, 11 октября. Сирийская армия обнаружила в освобожденных при поддержке ВКС РФ кварталах Меядина кустарную мастерскую с взрывателями из ОАЭ.

    В ходе освобождения стратегического населенного пункта Меядин провинции Дейр эз-Зор правительственные войска обнаружили фабрику террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) по производству боеприпасов.

    Военный источник в провинции отмечает, что в мастерской найдены взрыватели для снарядов производства Объединенных Арабских Эмиратов, а взрывчатка доставлялась боевиками из Ирака. Это лишний раз подтверждает, пишет источник, что международная коалиция во главе с США лишь имитирует борьбу с «Халифатом» в Ираке и Сирии, в реальности содействуя снабжению боевиков и переправке их в провинцию Дейр эз-Зор.

    Дейр эз-Зор: САА обнаружила в Меядине фабрику ИГ по производству боеприпасов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #вкс рф #ирак #саа #оаэ
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