Дейр эз-Зор: САА обнаружила в Меядине фабрику ИГ по производству боеприпасов

В Избранное

Меядин, 11 октября. Сирийская армия обнаружила в освобожденных при поддержке ВКС РФ кварталах Меядина кустарную мастерскую с взрывателями из ОАЭ.

В ходе освобождения стратегического населенного пункта Меядин провинции Дейр эз-Зор правительственные войска обнаружили фабрику террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) по производству боеприпасов.

Военный источник в провинции отмечает, что в мастерской найдены взрыватели для снарядов производства Объединенных Арабских Эмиратов, а взрывчатка доставлялась боевиками из Ирака. Это лишний раз подтверждает, пишет источник, что международная коалиция во главе с США лишь имитирует борьбу с «Халифатом» в Ираке и Сирии, в реальности содействуя снабжению боевиков и переправке их в провинцию Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.