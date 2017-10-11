Охрана Порошенко заблокировала журналистку «России 1» в ПАСЕ под выкрики «Слава Украине»

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Страсбург, 11 октября. Охрана украинского президента на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы заблокировала журналистке телеканала «Россия1» доступ к Петру Порошенко, помешав осуществлению профессиональных обязанностей российской съемочной группы.

Украинский президент Петр Порошенко 11 октября находится в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы, где ранее он озвучил позицию Киева по вопросу возможного проведения референдума о статусе Крыма. В фойе ПАСЕ Порошенко встретила украинская делегация в вышиванках, с которой президент обменялся восклицаниями «Слава Украине – героям слава».

На втором этаже произошел инцидент. Президентская охрана увидела в толпе сотрудников СМИ съемочную группу «России1» и заблокировала российской журналистке доступ к Порошенко, тем самым помешав выполнять профессиональные обязанности.

Пользователи соцсетей отреагировали на обращение президентской охраны с журналистами, назвав это очередным «позором» для Украины.

«Позор на международной арене, хотя не впервой», — написал Гир.

Украинцев более всего удручает, что поведение охраны Петра Порошенко негативно сказывается на имидже страны.

«Какой позор! У нас и так имидж на нуле!» — сетует Лариса Бобровская.

Инцидент с российскими журналистами в ПАСЕ продемонстрировал жителям Украины реальное отношение Киева к таким демократическим ценностям, как свобода слова и непрепятствование деятельности СМИ.