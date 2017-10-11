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Идлиб: ударный дрон уничтожил штаб-квартиру «Джебхат ан-Нусры»
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    Идлиб: ударный дрон уничтожил штаб-квартиру «Джебхат ан-Нусры»

    17:00  11 Октября 2017
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    Идлиб: ударный дрон уничтожил штаб-квартиру «Джебхат ан-Нусры»

    Идлиб, 11 октября. Боевой дрон атаковал штаб-квартиру «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб.

    По сообщению арабского издания «Аль-Масдар» боевой беспилотный летательный аппарат нанес ракетно-бомбовый удар по объекту, в котором собралось несколько руководящих членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). В результате авиаудара уничтожено не менее пяти полевых командиров бандформирования, среди которых эмир «Халифата» из Иордании, известный под именем Абу аль-Бараа аль-Аурдни.

    Источник сообщает, что ударный беспилотник по предварительным данным мог принадлежать ВВС США.

    Идлиб: ударный дрон уничтожил штаб-квартиру «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #бпла #идлиб #джебхат ан-нусра
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