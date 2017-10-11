Глава исполкома СНГ: Украина юридически остается членом организации

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Сочи, 11 октября. Содружество независимых государств (СНГ) не получало от Украины официальных обращений о выходе из объединения, заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По мнению Лебедева, деятельность СНГ отвечает украинским интересам. Однако представителя Украины на саммите СНГ, который проходит в настоящее время в Сочи, не было.

«В саммите приняли участие 10 стран, 9 были представлены на уровне президентов, Киргизия — на уровне премьер-министра, отсутствовала, к сожалению, Украина», — констатировал исполнительный секретарь организации.

Лебедев подчеркнул, что СНГ не получало официальных обращений о выходе от Украины.

«Я хочу сказать, что как раз-таки де-юре Украина остается членом содружества независимых государств», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на открытии саммита СНГ заявил, что страны Содружества независимых государств имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов.