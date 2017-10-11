Роскомнадзор заблокировал два крупных сайта с пиратским контентом

В Избранное

Москва, 11 октября. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала два пиратских интернет-ресурса, распространявшие пиратский контент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По требованию правообладателя Роскомнадзор заблокировал сайты gidonline.club и yourcinema.tv, которые распространяли контент с нарушением авторских прав.

«Решение о блокировке ресурсов принял Мосгорсуд. Вердикт вынесен «на основании заявления правообладателей ООО «МЕГОФИЛЬМ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что ежемесячная аудитория сайта gidonline.club составляла 37,5 миллиона пользователей, а ресурса yourcinema.tv три миллиона интернет-пользователей в месяц. В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что на сегодняшний день на постоянной основе блокируется около 600 пиратских интернет-сайтов.



