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Роскомнадзор заблокировал два крупных сайта с пиратским контентом
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    Роскомнадзор заблокировал два крупных сайта с пиратским контентом

    16:58  11 Октября 2017
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    Роскомнадзор заблокировал два крупных сайта с пиратским контентом

    Москва, 11 октября. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала два пиратских интернет-ресурса, распространявшие пиратский контент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По требованию правообладателя Роскомнадзор заблокировал сайты gidonline.club и yourcinema.tv, которые распространяли контент с нарушением авторских прав. 

    «Решение о блокировке ресурсов принял Мосгорсуд. Вердикт вынесен «на основании заявления правообладателей ООО «МЕГОФИЛЬМ», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что ежемесячная аудитория сайта gidonline.club составляла 37,5 миллиона пользователей, а ресурса yourcinema.tv  три миллиона интернет-пользователей в месяц. В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что на сегодняшний день на постоянной основе блокируется около 600 пиратских интернет-сайтов.

     

    Автор: Алексей Громов
    #роскомнадзор #блокировка #сайты
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