Жидкие аплодисменты и пустой зал: депутаты ПАСЕ сбежали от Порошенко на обед

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Страсбург, 11 октября. Фигура президента Украины Петра Порошенко не вызывает особой симпатии и доверия у членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Так считает белорусский политолог и директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, который сейчас находится в Страсбурге.

Напомним, в среду украинский лидер выступил на заседании ПАСЕ. Он вновь обвинил Москву в «нарушении» минских соглашений, а также отказался признавать «завершенным делом» факт воссоединения Крыма с Россией. Однако европарламентарии восприняли выступление президента Украины с недоверием.

Как отметил Шпаковский, речь Порошенко была построена грамотно, однако она не смогла заинтересовать аудиторию. Кроме того, пустовало около трети мест, которые были предназначены для парламентариев.