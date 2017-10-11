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Жидкие аплодисменты и пустой зал: депутаты ПАСЕ сбежали от Порошенко на обед
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    Жидкие аплодисменты и пустой зал: депутаты ПАСЕ сбежали от Порошенко на обед

    17:48  11 Октября 2017
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    «Аплодисменты были жидкими»: эксперт прокомментировал слабую реакцию ПАСЕ на речь Порошенко

    Страсбург, 11 октября. Фигура президента Украины Петра Порошенко не вызывает особой симпатии и доверия у членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Так считает белорусский политолог и директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, который сейчас находится в Страсбурге.

    Напомним, в среду украинский лидер выступил на заседании ПАСЕ. Он вновь обвинил Москву в «нарушении» минских соглашений, а также отказался признавать «завершенным делом» факт воссоединения Крыма с Россией. Однако европарламентарии восприняли выступление президента Украины с недоверием.

    Как отметил Шпаковский, речь Порошенко была построена грамотно, однако она не смогла заинтересовать аудиторию. Кроме того, пустовало около трети мест, которые были предназначены для парламентариев.

    «Аплодисменты были жидкими. Не успел президент Украины завершить ответы на вопросы, как присутствующие потянулись на обед. Видно, что фигура Порошенко особой симпатии и доверия не вызывает», — резюмировал политолог.

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #пасе
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