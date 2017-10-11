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Трамп намерен увеличить ядерный арсенал США в десять раз
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    Трамп намерен увеличить ядерный арсенал США в десять раз

    17:17  11 Октября 2017
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    Трамп намерен увеличить ядерный арсенал США в десять раз

    Вашингтон, 11 октября. Американский президент Дональд Трамп во время встречи с высокопоставленными сотрудниками служб национальной безопасности заявил о желании увеличить ядерный арсенал Соединенных Штатов в десять раз.

    По информации телеканала NBC News, на совещании Трамп прокомментировал слайд с таблицей, изображающей сокращение количества ядерного оружия в США, и впоследствии сделал такое заявление, чем удивил присутствовавших на встрече представителей государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и Комитета начальников штабов США. Они кратко объяснили юридические и практические трудности, которые могут возникнуть в случае увеличения ядерного арсенала США.

    Напомним, ранее президент США обсудил с советниками по нацбезопасности возможные ответные действия в случае возможной атаки Северной Кореи.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #трамп
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