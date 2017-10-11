Медведев: Россия и Марокко имеют перспективы в сфере энергетического сотрудничества

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Москва, 11 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает выгодным энергетическое сотрудничество с Марокко.

По его словам, российская сторона готова поставлять в королевство сжиженный природный газ, а также обсудить возможность совместной деятельности по другим направлениям, в частности, ядерной энергетике, пишут РИА Новости.

Сотрудничество Марокко и ЕАЭС также имеет перспективы развития, считает Медведев. В нем заинтересованы обе стороны. Кроме того, в сентябре в Марокко уже был подписан меморандум и создана рабочая группа.