Супружеская пара угрожала обидчице сына «закопать» ее в подмосковном лесу

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Москва, 11 октября. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился разобраться с незаконным удержанием супружеской парой девочки в Подмосковье, сообщила спикер ведомства Светлана Петренко.

В деревне Вялки Раменского района Подмосковья в 2015 году произошел инцидент – супружеская пара отомстила 15-летней девочке, якобы попавшей пластиковой бутылкой в голову их сына на детской площадке. Школьницу затолкали в машину и сообщили, что везут «убивать и закапывать в лесу».

По словам местных жителей, это был не единственный случай, когда супруги агрессивно вели себя в отношении чужих детей. Все материалы, озвученные в СМИ, будут проверены Следственным комитетом по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Подмосковье 360»