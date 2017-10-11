Выбили баллончик и отняли деньги: сотрудницы «Почты России» дали отпор грабителю
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Томск, 11 октября. Сотрудницы «Почты России» предотвратили вооруженное ограбление своего отделения. Они дали отпор нападавшему и сумели вернуть деньги, едва не ставшие добычей преступника.
Инцидент произошел в Томске. Неизвестный в маске, угрожая троим сотрудницам газовым баллончиком, силой забрал у кассира лоток с деньгами и пытался скрыться, однако женщины не растерялись: они выбили из рук злоумышленника баллончик и отняли обратно деньги.
Позже сотрудницы почтового отделения обратились в полицию и описали преступника и его машину. Правоохранители начали поиски подозреваемого. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает «Свободная пресса».