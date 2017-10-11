Сирия требует роспуска международной коалиции США: почему правомерны обвинения Валида Муаллема

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Глава МИД САР Валид Муаллем на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что действующая в Сирии международная коалиция США уничтожает все что угодно в стране, кроме боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), и Сирия будет добиваться ее роспуска.

«В качестве примера я хочу привести возглавляемую США антитеррористическую коалицию, которая на самом деле методично разрушает все, кроме ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Жертвами авиаударов американцев стали тысячи сирийских граждан, не только мужчины, но и женщины, и дети в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор. Американская коалиция методично разрушает экономическую инфраструктуру. Поэтому мы будем самым решительным образом требовать роспуска этой коалиции».

По мнению сирийского МИД, США пытаются максимально продлить войну в Сирии.

Отметил Валид Муаллем и курдский фактор:

«Курды сейчас фактически соперничают с сирийской армией за контроль над нефтеносными районами. Им прекрасно известно, что Сирия ни при каких условиях не позволит нарушить свой государственный суверенитет. Они сейчас, безусловно, опьянены американской помощью и поддержкой, но необходимо понимать, что эта помощь не продлится вечно».

Старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что это не в первый раз, когда сирийская сторона обвиняет международную коалицию во главе с США в том, что она не борется с ИГИЛ (запрещено в РФ), а разрушает инфраструктуру Сирии, а также наносит удары по сирийской правительственной армии и мирным жителям:

«К сожалению, эти заявления соответствуют действительности. Обвинения, высказанные сирийским министром иностранных дел — совершенно оправданные, точные и основанные на фактах. То, что предлагает Валид Муаллем, то есть распустить международную коалицию, — это, в общем-то правомерно, поскольку коалиция на территории Сирии действует незаконно. Не по мандату ООН, не по приглашению и просьбе законного сирийского правительства. Просто так решили Соединенные Штаты, прикрываясь якобы лозунгами борьбы с ИГИЛ (запрещено в РФ). Однако исламистские радикальные группировки, наоборот, используются Соединенными Штатами для достижения цели устранения неугодного правительства Башара Асада и расчленения Сирии».

Наш собеседник отметил, что международная антитеррористическая коалиция была создана Соединенными Штатами не для подавления радикального исламизма в Сирии, а для того, чтобы продвигать цели Соединенных Штатов. И эта цель, по мнению эксперта, — устранение неугодного для США режима Башара Асада.

«С 2014-го года и по октябрь 2015-го, пока в борьбу с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) не вступили российские ВКС, результатом действий международной коалиции было не подавление или хотя бы нанесение каких-то потерь «Исламскому государству» (запрещено в РФ), а, наоборот, «Исламское государство» (запрещено в РФ) расширило контролируемую им территорию и усилило свои ряды за счет новых боевиков, которые прибывали на территорию Сирии».

Наш собеседник обратил внимание, что в это же время начались захваты «Исламским государством» (запрещено в РФ) нефтяных месторождений на территории Сирии и Ирака,:

«И продажа этой нефти через саудовские фирмы на мировой рынок. Вот такие результаты действий международной коалиции наблюдала вся мировая общественность. И эти результаты подтверждают, что цели международной коалиции — это отнюдь не борьба с «Исламским государством» (запрещено в РФ)».

Но реализуемы ли требования Валида Муаллема — это сложный вопрос:

«Естественно, Соединенные Штаты не будут сами ликвидировать свою коалицию. Но те обвинения Муаллема, которые документально подтверждены, я считаю, можно поднимать в ООН. И российская сторона может поднимать этот вопрос. Но, опять же, практическая реализация того, что требует Сирия — это сложный вопрос и, если реально смотреть на вещи, то вряд ли сейчас реализуем. Но поставить этот вопрос в международных организациях вполне возможно».

1 Организация запрещена на территории РФ.