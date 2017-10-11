При терактах в Дамаске погиб человек, шестеро пострадали

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Дамаск, 11 октября. Самоподрыв террористов-смертников произошел около полицейского участка.

Сирийский государственный телеканал сообщил, что взрыв смертников произошел напротив главного управления полиции Дамаска на улице Халид Бин Аль Валид.

Отмечается, что на данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших гражданах. Количество жертв может возрасти.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт, отмечает источник.