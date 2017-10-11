Новости ДНР и ЛНР: Захарченко о «зубах власти» и расстреле диверсантов, тюрьма для участников АТО

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Донбасс сегодня, 11 октября. «Власть должна показать зубы» — Александр Захарченко о совместной борьбе ДНР и ЛНР с украинскими диверсантами. Петр Порошенко заявил в ПАСЕ об отказе от переговоров с Донецком и Луганском. Бывший вице-премьер Украины заявил, что всех участников АТО «пересажают». Эдуард Басурин рассказал о действиях иностранных наемников в Донбассе.

«Власть должна показать зубы»: Захарченко о борьбе с украинскими диверсантами

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что между Донецкой и Луганской народными республиками есть много различий, но в вопросах безопасности их правоохранительные органы плотно сотрудничают, особенно в том, что касается противодействия диверсионной деятельности.

«Мы действительно разные, — заявил лидер ДНР в интервью порталу «Украина.ру». — У нас разная промышленность, разная территория, все разное. Но есть масса примеров сотрудничества — железные дороги, угольная отрасль, и, конечно, военное взаимодействие. У нас общие военные и полицейские мероприятия, совместно работают прокуратуры».

По словам Захарченко, силовики ДНР и ЛНР постоянно ловят диверсантов, которые перемещаются между республиками.

«Скорее всего, эти диверсанты у нас будут расстреляны. Власть должна показать зубы, а то потом у нас начнутся безбоязненные предательства», — заявил глава ДНР.

Порошенко отказывается от переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко считает, что мирный диалог с неподконтрольными Киеву территориям Донбасса невозможен, и отказывается от прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Об этом Порошенко заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Причина, которую он указал, — якобы «оккупация» этих территорий Российской Федерацией. Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины, и что российских военных в Донбассе нет и не было, но ни в Киеве, ни в США к голосу Москвы, похоже, не готовы прислушиваться.

«Какой диалог может быть на оккупированной территории [то есть, в республиках Донбасса]? Единственный выход — это вывод оттуда российских войск, и тогда там будет диалог», — заявил Порошенко в ПАСЕ, повторив неоднократно опровергнутые Москвой обвинения.

Отметим, предложение Москвы о введении в Донбасс миротворцев ООН включает в себя в том числе пункт о прямых переговорах Киева с ДНР и ЛНР.

Бывший вице-премьер Украины: участников АТО «пересажают»

Принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса сделает участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе преступниками, считает бывший вице-премьер Украины, экс-представитель Киева на минских переговорах Роман Бессмертный.

«Президент и депутаты должны понять, что как только в стране поменяются президент и политическая ситуация, все участники АТО сядут по статьям о незаконном владении оружием, групповом разбое и бандитизме», — заявил Бессмертный в интервью изданию «Апостроф».

Бывший вице-премьер Украины пояснил, что ввод воинских подразделений на территории населенных пунктов без официального объявления войны может привести к тому, что рано или поздно всех украинских военных «пересажают».

Российские СМИ со ссылкой на источники в Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно сообщали о многочисленных преступлениях, совершаемых вооруженными силами Украины в Донбассе. Однако особенно часто обвинения в различных преступлениях против мирного населения раздавались в адрес так называемые «добробатов» — иррегулярных вооруженных формирований, костяк которых составляют добровольцы-националисты, в том числе из запрещенной в РФ экстремисткой организации «Правый сектор»1.

Басурин: В Донбасс дислоцируются иностранные наемники

Пункт постоянной дислокации иностранных наемников обнаружен в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тополиное в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, в районе Тополиного выявлен пункт постоянной дислокации группы иностранных наемников в количестве десяти человек.

«Их основной задачей является проведение диверсионных и провокационных действий во взаимодействии с подразделениями 36-й бригады морской пехоты», — заявил представитель ДНР со ссылкой на разведданные.

По словам Басурина, разведка ДНР также сообщает о прибытии в Донбасс спецподразделений украинских силовиков, задача которых «усмирение добровольческих батальонов и предотвращение попыток покинуть зону АТО для участия в акциях неповиновения, проводимых 14 октября в Киеве».

Напомним, 14 октября, в праздник Покрова Богородицы, который для запорожских казаков был большим праздником, на Украине отмечается День защитника Украины. С 2014 года киевские власти решили отмечать этот праздник вместо Дня защитника Отечества 23 февраля. В этом году на 14 октября в Киеве намечены акции протеста военнослужащих ВСУ, в том числе участков военной операции в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.