САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ около половины Меядина

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Меядин, 11 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства»1 несколько кварталов Меядина.

По данным арабских интернет-порталов, Сирийская арабская армия при воздушной поддержке российских ВКС зачистила порядка половины населенного пункта Меядин, расположенного в 40 километрах к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

По данным источника от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) зачищена половина квартала Аль-Синаа, кольцевая развязка Аль-Балум и ее окрестности, а также Аль-Балту. Армейцы готовы к внезапному прибытию подкрепления исламистов со стороны сирийско-иракской границы. Отмечается, что за сутки в Меядине уничтожено не менее 50 террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.