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САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ около половины Меядина
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    САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ около половины Меядина

    16:39  11 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ около половины Меядина

    Меядин, 11 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства»1 несколько кварталов Меядина.

    По данным арабских интернет-порталов, Сирийская арабская армия при воздушной поддержке российских ВКС зачистила порядка половины населенного пункта Меядин, расположенного в 40 километрах к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

    По данным источника от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) зачищена половина квартала Аль-Синаа, кольцевая развязка Аль-Балум и ее окрестности, а также Аль-Балту. Армейцы готовы к внезапному прибытию подкрепления исламистов со стороны сирийско-иракской границы. Отмечается, что за сутки в Меядине уничтожено не менее 50 террористов.

    САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ около половины Меядина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор #меядин
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