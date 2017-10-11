Бесконечная война: эксперт рассказал, зачем США пытаются сорвать перемирие на юге Сирии

В Избранное

Российское Минобороны уличило США в помощи террористам в Сирии. По данным российского оборонного ведомства, американцы способствовали проникновению в южную зону деэскалации, расположенную на территории провинций Даръа, Кунейтра и Сувейда, порядка шести сотен антиправительственных боевиков.

Как сообщает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, 2–3 октября террористы выехали на внедорожниках из лагеря беженцев Рукбан, расположенного неподалеку от американской военной базы в Ат-Танфе. Преодолев 300 километров между контролируемыми ВС США территориями и южной зоной деэскалации, они въехали туда через бывший пропускной пункт «Тафас» в провинции Даръа. Как сообщает Газета.ru, в зоне деэскалации они предположительно вступили в контакт со спящими ячейками «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации», — заключил Конашенков.

По мнению военного эксперта Александра Жилина, в дальнейшем американцы направят в южную зону деэскалации еще больше террористов, аффилированных с ИГ1 (запрещено в России) и «Ан-Нусрой».

«Дело в том, что американцам, которые фактически стоят за ИГ, «Джебхат ан-Нусрой»1 и другими подобными организациями, рассматривают перемирие в Сирии как нечто негативное. Для них оно подобно смерти, так как всякое перемирие, всякая стабилизация обстановки в стране, играет на руку легитимной власти, официальному Дамаску. Я уже не раз говорил, что даже если «Исламское государство»1 потеряет Дейр эз-Зор и Ракку, его боевики продолжат сражаться в качестве партизан. США готовят ИГ к такой партизанской войне. Все потому, что продолжение войны в Сирии выгодно американцам», — заявил Александр Жилин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Соединенные Штаты уже давно используют международный терроризм в качестве орудия своей внешней политики, продолжает Жилин. Потому в том, что они используют лагерь беженцев под Ат-Танфом для того, чтобы вновь накалить ситуацию в южной зоне деэскалации в Сирии, нет ничего удивительного.

«Для того чтобы победить международный терроризм в Сирии, международное сообщество должно назвать вещи своими именами и призвать американцев к ответственности. До тех пор, пока это не будет сделано, война с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» может продолжаться до бесконечности. Покровительственное отношение США к террористам уже привело к взрывам во Франции и других европейских странах», — продолжает Жилин.

Вполне возможно, что из-за террористов, проникших в южную зону деэскалации в Сирии, режим прекращения боевых действий там действительно сорвется, считает эксперт. Потенциально беспорядки на юго-западе страны могут отвлечь внимание законного правительства Сирии от операции по освобождению Дейр эз-Зора. Нечто подобное было бы крайне выгодно для США и их курдских союзников, а значит, американцы постараются сделать все возможное, чтобы вновь подлить масла в огонь затухающего конфликта.

«Американцы чувствуют себя в Ат-Танфе вольготно, а значит, они продолжат действовать в том же духе», — подводит итог Жилин.

1 Организация запрещена на территории РФ.