Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль сделал сальто и повис на декоративной клумбе в Оренбурге
Новости Сирии
Бесконечная война: эксперт рассказал, зачем США пытаются сорвать перемирие на юге Сирии
Следующая Новость
Срочная новость
Три взрыва в Дамаке унесли жизни девяти человек, еще 10 пострадали
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бесконечная война: эксперт рассказал, зачем США пытаются сорвать перемирие на юге Сирии

    16:54  11 Октября 2017  /обновлено: 17:16  11 Октября 2017
    549

    Бесконечная война: эксперт рассказал, зачем США пытаются сорвать перемирие на юге Сирии

    Российское Минобороны уличило США в помощи террористам в Сирии. По данным российского оборонного ведомства, американцы способствовали проникновению в южную зону деэскалации, расположенную на территории провинций Даръа, Кунейтра и Сувейда, порядка шести сотен антиправительственных боевиков.

    Как сообщает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, 2–3 октября террористы выехали на внедорожниках из лагеря беженцев Рукбан, расположенного неподалеку от американской военной базы в Ат-Танфе. Преодолев 300 километров между контролируемыми ВС США территориями и южной зоной деэскалации, они въехали туда через бывший пропускной пункт «Тафас» в провинции Даръа. Как сообщает Газета.ru, в зоне деэскалации они предположительно вступили в контакт со спящими ячейками «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

    «С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации», — заключил Конашенков.

    Российское Минобороны уличило США в помощи террористам

    По мнению военного эксперта Александра Жилина, в дальнейшем американцы направят в южную зону деэскалации еще больше террористов, аффилированных с ИГ1 (запрещено в России) и «Ан-Нусрой».

    «Дело в том, что американцам, которые фактически стоят за ИГ, «Джебхат ан-Нусрой»1 и другими подобными организациями, рассматривают перемирие в Сирии как нечто негативное. Для них оно подобно смерти, так как всякое перемирие, всякая стабилизация обстановки в стране, играет на руку легитимной власти, официальному Дамаску. Я уже не раз говорил, что даже если «Исламское государство»1 потеряет Дейр эз-Зор и Ракку, его боевики продолжат сражаться в качестве партизан. США готовят ИГ к такой партизанской войне. Все потому, что продолжение войны в Сирии выгодно американцам», — заявил Александр Жилин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Американцы направят в южную зону деэскалации еще больше террористов

    Соединенные Штаты уже давно используют международный терроризм в качестве орудия своей внешней политики, продолжает Жилин. Потому в том, что они используют лагерь беженцев под Ат-Танфом для того, чтобы вновь накалить ситуацию в южной зоне деэскалации в Сирии, нет ничего удивительного.

    «Для того чтобы победить международный терроризм в Сирии, международное сообщество должно назвать вещи своими именами и призвать американцев к ответственности. До тех пор, пока это не будет сделано, война с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» может продолжаться до бесконечности. Покровительственное отношение США к террористам уже привело к взрывам во Франции и других европейских странах», — продолжает Жилин.

    Вполне возможно, что из-за террористов, проникших в южную зону деэскалации в Сирии, режим прекращения боевых действий там действительно сорвется, считает эксперт. Потенциально беспорядки на юго-западе страны могут отвлечь внимание законного правительства Сирии от операции по освобождению Дейр эз-Зора. Нечто подобное было бы крайне выгодно для США и их курдских союзников, а значит, американцы постараются сделать все возможное, чтобы вновь подлить масла в огонь затухающего конфликта.

    «Американцы чувствуют себя в Ат-Танфе вольготно, а значит, они продолжат действовать в том же духе», — подводит итог Жилин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Верихов
    #сирия #дамаск #минобороны рф #исламское государство #конашенков #жилин #джебхат ан-нусра #ат-танф #зона деэскалации #рукбан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 3171

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23723

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6117

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53541

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93933
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        3171
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13057
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1325
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2179