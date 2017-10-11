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Украина
Теперь и в ВСУ: Минобороны Украины расширило поставки «российских» ложек в Донбассе
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    Теперь и в ВСУ: Минобороны Украины расширило поставки «российских» ложек в Донбассе

    16:57  11 Октября 2017
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    Украинским силовикам опять выдали пластиковые ложки российского производства

    Киев, 11 октября. Скандал с поставками ложек якобы российского производства вышел на новый виток. Украинские силовики продолжают получать пакеты с одноразовой посудой, которая была произведена на территории Российской Федерации. Об этом заявил волонтер Юрий Мисягин.

    Напомним, в начале октября на Украине начался скандал, связанный с поставкой пластиковых ложек из России бойцам 24-го батальона «Айдар».

    Теперь аналогичную посуду получили и представители 3-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые воюют на Светлодарской дуге.

    «Получили одноразовые ложки снова в такой же упаковке. Судя по упаковке — это тот же завод в России, но партии разные. В этой партии российский производитель указан по-английски», — написал Мисягин на своей странице в Facebook.

    Украинским силовикам опять выдали пластиковые ложки российского производства

    По словам волонтера, военнослужащие были крайне недовольны данным фактом. Согласно предварительной информации, мешки с ложками поступили со клада, который находится в ведении Оперативного командования «Восток». То есть поставки посуды контролируются министерством обороны Украины.

    «Военные, которые служат на складах сектора, ОК и так далее, которые видят эту посуду, видят какой производитель на них указан, выдают ее воюющим подразделениям, приезжающим к ним с передовой, — это же не один человек — это десятки и сотни людей… Я не могу поверить, что такому количеству людей [все равно]», — резюмировал Мисягин.

    Украинским силовикам опять выдали пластиковые ложки российского производства

    Автор: Алексей Громов
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