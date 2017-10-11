Глава Госкомитета Крыма: Украина не может существовать без России

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В Крыму 9 октября прошел первый международный круглый стол одного дня с участием украинских диаспор из России, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Молдавии и Италии, а также Донецкой и Луганской народных республик и Украины. О чем говорили украинские диаспоры и почему так важно то, что это происходило все это именно в Крыму, Федеральному агентству новостей рассказал глава Госкомитета Республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

— Заур Русланович, украинские диаспоры, ведущие диалоги в Крыму — это что за явление, что оно значит для российско-украинских отношений?

— Впервые после украинского госпереворота диаспоры заявили о том, что официальный Киев не имеет права выступать от лица всего народа: таких заявлений мы еще не слышали до вчерашнего дня. Что еще важно — это мнение о российско-украинских отношениях, с которыми выступили участники: было сказано об однозначном признании того, что полноценная Украина не может существовать без России. С точки зрения украинских участников круглого стола, будущее Украины невозможно без теплых, дружественных, братских отношений с Россией, без сохранения многовековых исторических корней, которые связывают эти страны. Это важный аспект, о котором со времен конфликта украинские диаспоры не заявляли.

— Чем этот круглый стол важен Крыму, как площадке проведения форума?

— Место для круглого стола украинских диаспор было выбрано вполне закономерно: Крым — это площадка для смелых людей, которые не боятся выражать свою позицию и даже своим прибытием в Крым подчеркивают, что их не пугают ни санкции, ни давление Европы и Украины. Те люди, которые участвовали в мероприятии, относятся к их числу. Выбрав местом проведения Крым, они подчеркнули несогласие с политикой официального Киева. Также, учитывая присутствие представителей стран Евросоюза, они показали свое несогласие с позицией европейских государств по поводу статуса Крыма и антироссийских санкций. Все выступления форума, все сделанные с трибуны заявления сводились к мыслям о том, что сегодняшний Крым — это территория мира. Участники сами увидели, что здесь нет никакого принуждения людей, что Крым — это территория межнационального и межконфессионального согласия. Они убедились в том, что здесь есть свободный доступ к украинскому языку и украинским традициям.

На форуме были представители стран Евросоюза, а это говорит о том, что информационную войну, которую Украина объявила Крыму, она проиграла: ей не удалось удержать железный занавес вокруг полуострова, изолировать его от людей и информации, от взглядов и мнений. Сегодня любая делегация может спокойно приехать в Крым отдыхать, мониторить ситуацию, встречаться с властью и населением.

— Чем грозит посещение Крыма, да еще участие в таком форуме представителям Украины?

— МИД Украины сделал заявление, что будет принимать меры, выяснять, кто и каким образом присутствовал на круглом столе в Крыму… Но я думаю, те меры, которые мы уже приняли, обеспечат нашим гостям безопасность. К нам приехали не простые обыватели, а общественники, которые занимают активную гражданскую позицию, которым небезразлична судьба украинского народа и российско-украинских отношений.

— Почему форум длился один день, и последуют ли после его окончания какие-то действия?

— Мы не ставили задачу сделать круглый стол многодневным, поскольку тема острая и решить сразу все вопросы невозможно. Было важно сконцентрироваться на основных тезисах, сформировать единую позицию украинских диаспор, а от этого разворачивать следующие мероприятия — более многочисленные, в широком формате, и вокруг них строить дальнейшую работу общественников. В числе важных итогов форума — решение сделать площадку постоянно действующей, чтобы в более широком формате обсуждать проблемы с Украиной. Не исключено, что Крым станет площадкой круглого стола для украинских диаспор и в следующий раз. Также на форуме прозвучали просьбы усилить радио- и телесигнал в Херсонскую область. Это важный посыл для нас, и мы будем думать, как использовать технические средства и реализовать эти просьбы.