Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

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Киев, 11 октября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на выставке «Зброя та безпека – 2017» в Киеве, где снял на видео самый популярный экспонат – бронетрактор украинского изобретателя Бориса Ткача.

Публика не может оторваться от этой конструкции, сваренной из бывшей в употреблении цистерны, старого трактора Т-150Г и школьного забора неизвестной марки. В Рунете конструкцию прозвали «землеройкой», «шушпацером» и «шахид-мобилем». На фоне конструкции с утра до вечера фотографируются не только посетители выставки, но и высокопоставленные участники. Смеха сдержать не может никто.

«Сколько сегодня мы любопытного узнали. Вот то, что надо. Как мы без этого обходились раньше, я не понимаю. Этот комплекс только из рогатки подбить можно. Нужна специальная тактическая рогатка, которая будет накрывать его вот так: оно летит, отходит первая ступень, сетчатый экран раскладывается, потом срабатывают парашюты – и все. Вот это оно, как нам этого не хватало! Зато полностью наше производство. Полностью! Даже вот этот забор, приваренный к цистерне – от нашей родной дворовой школы», - комментирует в камеру один из посетителей.

Однако, в оборонном ведомстве Украины специалисты настроены серьезно. Аннотация к машине официально извещает:

«БТЗ - бронированное транспортное средство, предназначенное для безопасного транспортирования участников боевых действий, для осуществления медико-транспортных спасательных работ и буксирования военной техники. При установке на БТЗ вооружения может принимать участие в тактических боевых действиях. БТЗ имеет высокую проходимость по бездорожью, защищен броней толщиной 10-20 мм. Обтекаемая рикошетная поверхность БТЗ уменьшает вероятность поражения из огнестрельного оружия. На БТЗ предусмотрена сетчатая экранная защита от аккумулятивных зарядов. Экранная защита складывается и раскладывается с помощью пневмоцилиндров. В БТЗ предусмотрены оптикомеханические перископы, он также оснащен шестью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор местности посредством монитора. Во время движения видеокамеры поднимаются на достаточную высоту над корпусом. БТЗ имеет модульную конструкцию. Цельносваренный панцерный корпус закреплен на раме трактора Т-150Г, это упрощает конструкцию, уменьшает время изготовления и снижает его стоимость. Свидетельством этого есть этот БТЗ, изготовленный за два месяца в условиях домашней мастерской. Перекуем орала на мечи».

Специалисты отказываются говорить об этой конструкции серьезно – на выставке ни один из участников выставки «не захотел позориться». За кадром эксперты говорили, что «этот аппарат не способен передвигаться никак, кроме как по асфальту, причем без малейших уклонов». Кроме того, подчеркивается, что «цистерна прошивается пулеметной очередью в любом направлении».

«БЗТ 7,62х54 пробивает 10 мм броневого проката с 200 метров. А тут обычная сталь. Это просто гроб на гусеницах», - говорят специалисты.

«Патрон 7Н39 шифр «Игольник» калибра 5,45 мм с бронебойной пулей на дальности 100 метров пробивает лист марки СТ3 толщиной 24 мм. У этого шушпанцера шансов нет», - подтверждают другие.

Больше всего конструкция понравилась детям – они забирались внутрь и играли там в «звездные войны».

После разрыва кооперации с российским ВПК украинская оборонная промышленность регулярно удивляет мир не стреляющей артиллерией, ремонтонепригодными танками или откровенным плагиатом старых разработок. Так, в марте 2016 года в стране с помпой показали танк «Азовец», сделанный из мусорного бака. Новейший украинский миномет «Молот» в ходе демонстрации улетел вслед за миной при выстреле. А новейший многоцелевой армейский грузовик KM-450 украинского автозавода «Богдан» оказался копией старого американского вездехода «Кайзер».