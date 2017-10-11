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Уничтожают все, кроме ИГ: МИД Сирии призвал распустить коалицию во главе с США
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    Уничтожают все, кроме ИГ: МИД Сирии призвал распустить коалицию во главе с США

    16:34  11 Октября 2017
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    Уничтожают все, кроме ИГ: МИД Сирии призвал распустить коалицию во главе с США

    Дамаск, 11 октября. Международную коалицию во главе с США необходимо распустить, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

    «Необходимо распустить эту международную коалицию, так как она совершает преступления против сирийского народа», — заявил Муаллем в беседе с RT.

    Министр напомнил, что за последние два месяца жертвами этих преступлений стали тысячи мирных сирийских граждан, основная часть из которых — дети и женщины.

    Муаллем подчеркнул, что коалиция «уничтожает сирийский народ» вместо того, чтобы бороться с ИГ1.

    «Наоборот, эта коалиция защищает ИГ. Исходя из этого, я не вижу никакого смысла участия такого числа государств в этой коалиции», — добавил глава сирийского МИД.

    Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации предложило Соединенным Штатам дать разъяснение своей «избирательной слепоты» в отношении действующих у них под носом в Сирийской республике террористов.

    «Исламское государство»1 (арабское название - ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #коалиция
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