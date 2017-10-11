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Ученые выяснили, что пациенты хирургов-женщин умирают реже
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    Ученые выяснили, что пациенты хирургов-женщин умирают реже

    16:24  11 Октября 2017
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    Ученые выяснили, что пациенты хирургов-женщин умирают реже

    Москва, 11 октября. Ученые из Университета Торонто выяснили, что после операций, проведенных хирургами-женщинами, пациенты на 12% чаще идут на поправку.

    Исследователи отобрали 104 630 пациента, прооперированных 3 314 врачами с 2007 по 2015 год, и наблюдали за тем, как протекал их постоперационный период, в течение месяца. Ученым удалось установить, что риск летального исхода ниже, если оперирующим хирургом была женщина.

    Как предполагают авторы работы, объяснить такие результаты можно, в частности, тем, что врачи-женщины более внимательно относятся к пациенту, реже идут на риск и охотнее просят коллег о помощи, если в ней возникает необходимость.

    Исследование канадских ученых было опубликовано в журнале British Medicine Journal.

    Гендерная тематика в последнее время пользуется популярностью в научных кругах. Так, в недавней работе европейские ученые установили, что мужчины эгоистичнее женщин.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #наука #медицина #исследование
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