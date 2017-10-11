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Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
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    ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии

    16:15  11 Октября 2017
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    ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии

    Дейр эз-Зор, 11 октября. Один из лидеров «Исламского государства»1 рассказал о создании нового тренировочного лагеря для боевиков.

    Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на один из подконтрольных террористам порталов, что в Сирии создан новый тренировочный лагерь для подготовки боевиков, которые будут сражаться на стороне «Халифата». Об этом рассказал один из командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), ранее связанный с оппозиционной «Свободной сирийской армией». Месторасположение лагеря не разглашается.

    Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ1 перебрасывают живую силу и бронетехнику в район Меядина, что позволило САА взять в окружение исламистов, остающихся в городе Дейр эз-Зор.

    ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #лагерь
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