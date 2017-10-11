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Мурманчанка выкрала сына и сбежала с ним в ИГИЛ
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    Мурманчанка выкрала сына и сбежала с ним в ИГИЛ

    17:24  11 Октября 2017
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    Житель Владимира пытается вернуть сына, которого мать увезла в Сирию

    Владимир, 11 октября. Михаил Машедо из Владимира на протяжении семи лет пытается вернуть своего сына Давида. Ребенка в ИГ1 (запрещена в РФ) увезла мать. Женщина находится в федеральном розыске.

    По словам Машедо, Дарья Ицанкова фактически выкрала 10-летнего мальчика в 2011 году, сообщает RT. Ицанкова родилась в столице Кольского Заполярья, после окончания вуза трудилась в агентстве недвижимости, где и познакомилась с жителем Владимира. В 2007 году у молодых людей, проживающих в гражданском браке, родился ребенок. В 2010 году мурманчанка увлеклась исламом и начала ездить в Дагестан. Родители Михаила Машедо в 2011 году забрали внука у Ицанковой, однако она сумела его выкрасть и увезти в Махачкалу. Отец мальчика в 2013 году узнал, что Дарья входила в бандподполье на Северном Кавказе и сбежала с боевиками в ИГ* (запрещена в РФ). Там женщина вышла замуж за боевика и родила ему дочь.

    Житель Владимира пытается вернуть сына, которого мать увезла в Сирию

    Известно, что сейчас Ицанкова находится в Сирии, откуда через Сеть руководит сбором средств для боевиков. Машедо рассказал, вот уже семь лет безуспешно пытается вернуть сына на родину.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #боевики #владимир
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